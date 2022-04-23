شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 145 مواطنا ومقيما في «مخالفات رعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 145 مخالفًا لنظام البيئة، وهم 29 مواطنًا، و96 مقيمًا من الجنسية السودانية، و9 مقيمين من الجنسية الهندية، و6 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والسريلانكية، ارتكبوا مخالفات رعي 1844 متنًا من الإبل، و8056 رأسًا من الأغنام بأماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.