شكرا لقرائتكم خبر عن .. وقياس الالتزام بالأنظمة واللوائح في عيادات «الجلدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن جولات ميدانية على المستشفيات والمجمعات الخاصة؛ لقياس ومراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح للممارسات الطبية في عيادات الجلدية، وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة.

وكانت وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي قد أجرت 62 عملية قسطرة قلبية ناجحة خلال شهر مارس للعام 2022م، وبينت مديرية الصحة أن عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة بلغ 40 حالة، مشيرة إلى إجراء 4 حالات زراعة منظم قلب دائم.

يُذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي قدم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعا خلال العام 2021م، وبلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80 حالة، وبلغ عدد حالات زراعة منظم 4 حالات ودراسة كهربائية القلب 4 حالات.