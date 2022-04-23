شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة إثيوبي ومواطن للنيابة العامة ضمن «وطن بلا مخالف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة نجران، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، من الجنسية الإثيوبية؛ لتشغيله وإيوائه مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وذلك ضمن حملة «وطن بلا مخالف».

كما ألقت القبض على مواطن، مكَّن المخالف من السكن في شقة يملكها، بإقامة مزورة، وجرى إحالة المخالفة لجهة الاختصاص، والمواطن والمخالف إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.