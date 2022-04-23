شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة برامج وورش افتراضية لـ400 طالبة ضمن «مدرستي تبرمج 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حزمة من الورش والبرامج الافتراضية، ضمن سلسلة البرامج التثقيفية لمسابقة «مدرستي تبرمج المرحلة الثانية» مسار الطلاب والطالبات، التي تنفذ على فترتين: الأولى بواقع 5 برامج على مدى أسبوعين في شهر رمضان المبارك، والثانية بواقع 10 برامج بعد إجازة عيد الفطر المبارك، يقدمها عدد من معلمات الحاسب الآلي.

وأوضحت منسقة مسابقة «مدرستي تبرمج» معالي خلاف، أن البرامج والورش التدريبية والتعريفية استهدفت أكثر من 400 طالبة في فترتها الأولى، بهدف تعريف الطالبات بالمسابقة ومساراتها وتناول كل مسار بالشرح والتفصيل، وتضمنت خطوات تحميل الإصدار التعليمي والعمل على الماين كرافت، عرض أفكار للتنمية المستدامة، كيفية تطبيق التصاميم ورفع المشاريع المنفذة، تصميم هندسي مبتكر لمدينة نيوم انطلاقًا من الدرعية، خطوات تحميل مدينة نيوم واستخدام الأكواد البرمجية وإضافة الشخصيات الكمبيوترية والتصدير النهائي للمرحلة، تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة، وشرح المشروع وتقديمه بالبوربوينت.

يذكر أن مسابقة «مدرستي تبرمج 2»، أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسن أداء الطلاب والطالبات وتنمي مهاراتهم وتأهيلهم للمسابقات العالمية، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية لتأصيل المواطنة والقيم لدى المجتمع التعليمي، واكتشاف المواهب الرقمية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، التي تمكنهم من المنافسة في المسابقات البرمجية العالمية وإكساب المعلمين والمعلمات آلية تطبيق التعليم بالترفيه أثناء العملية التعليمية وتطوير المهارات الأساسية والمهارات المستقبلية وتنمية المعارف في العلوم البرمجية والتصميم الإبداعي.