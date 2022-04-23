شكرا لقرائتكم خبر عن 2292 زيارة ميدانية تكشف 1231 مخالفة بـ«عيادات الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الالتزام في وزارة الصحة، 1231 مخالفة، في 833 مؤسسة صحية، وذلك خلال 2292 زيارة ميدانية على عيادات الأسنان في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل الجاري.

مكافحة العدوى

وشملت المخالفات 460 مخالفة قصور في مكافحة العدوى «التعقيم»، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية بدون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان.

أنظمة وإجراءاتوأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

الرقابة الذاتية

يُذكر أن الصحة تستهدف تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، وتحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط، الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى.

مهلة تصحيحيةبينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات، التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم، التي قامت به المؤسسة كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.