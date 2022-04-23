شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على أصحاب الألعاب الكهربائية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية غرب حفر الباطن، حملة موسعة على الباعة الجائلين، وأصحاب الألعاب الكهربائية في الحدائق والمتنزهات العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والصحية.

وأتلفت بلدية جنوب حفر الباطن 41 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المخزنة بطريقة غير صحية، فيما أتلفت بلدية شرق حفر الباطن 6 كيلو جرامات من اللحوم مجهولة المصدر.

كانت أمانة حفر الباطن قد أكملت المرحلة الأولى من تنفيذ 3500 متر طولي من مضمار المشاة في متنزه النزهة الواقع غرب المحافظة.