شكرا لقرائتكم خبر عن 332 موظفا لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام- 332 موظفا مقسمين على 4 ورديات لتسهيل عملية دخول المعتمرين والمصلين من المداخل والممرات والمصليات وتوجيه المعتمرين إلى المطاف وتنظيم مسارات الطواف ومصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السلام- وتنظيم المصلين وتوجيه المعتمرين بعد الانتهاء من المطاف إلى المسعى، لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

ويعمل منسوبو الوكالة على مدار الساعة بمتابعة حركة انسيابية المسجد الحرام، والإشراف على جميع المواقع بدءا بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، والرصد والمتابعة لجميع الملاحظات والسلبيات التي قد تعيق حركة الحشود والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها