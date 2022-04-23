محمد بن مسعود - الدمام - مكتب الثقافة بتعز يختتم فعاليات ليالي تعز الرمضانية 1443
اختتم مكتب الثقافة بتعز نهاية الاسبوع المنصرم فعاليات ليالي تعز الرمضانية 1443ه الذي بدات منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك تحت شعار “فكو الحصار عن تعز ” وذلك برعاية محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني .
وفي ختام الفعالية اوضح مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الاستاذ عبدالخالق سيف أن فعاليات ليالي تعز الرمضانية 1443ه بدأت منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة كوكبة من نجوم الإنشاد والترتيل والثقافة والإعلام حيث تضمن برنامج الفعالية أناشيد وابتهالات روحانية ومسابقات ثقافية وجوائز مالية وكلمات توعوية ورسائل وطنية تدعو لتعزيز الإصفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة .
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مشيراً بأن مسك الختام كان أمس الخميس بتكريم الشيخ الحافظ يوسف الاغبري والمنشد ساري الاغبري الفائزين بجائزة بورسعيد الدولية في القران الكريم والإبتهال الديني 2022، وتكريمهما كان من قبل مكتب الثقافة تعز ومكتب الأوقاف والإرشاد بمبلغ مالي ودرعين تكرميين وسط احتفاء جماهيري واعلامي بذلك مشيدا بجهودهما وتحقيق فوز مستحق لتعز والوطن كما تم تكريم نجوم الإنشاد ونجوم التقديم ونجوم ستاند اب كوميدي ونجوم فريق العمل مشيداً ايضاً بكل المكرمين في حفل الاختتام .
كما اكد أن مكتب الثقافة مستمر في تقديم الفعاليات والأنشطة الثقافية النوعية والمتنوعة بأبعاد وطنية لأجل تعز ومحبي الثقافة فيها وسيقدم خلال أيام عيد الفطر المبارك مهرجان المنتزه العيدي متضمناً برنامجا كبير يليق بجمهور الثقافة والحياة من عروض مسرح وسهرات فنية ليلية تقدمها الفرقة الفنية والموسيقية والفلكلور التابعة لمكتب الثقافة تعز وكذا تقديم ستاند أب وجوائز مالية وعينية للجمهور الحاضر.
واختتم كلمته بتأكيد اصطفاف تعز خلف مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء ، وقدم الشكر الجزيل لكل الذين شاركوا في انجاح كل تفاصيل ليالي تعز الرمضانية وشكره لمدير مكتب الأوقاف والارشاد القاضي خالد البركاني لمساهمته في تفاصيل تكريم الفائزين .
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