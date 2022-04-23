اخبار الرياضه السعوديه التعاون يفرط في الدحيل

شهد اللقاء قوة وندية من الفريقين تقدم الدحيل أولاً عن طريق كريم بوضياف (د: 10)، وقلب التعاون النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بإحراز ثلاثة أهداف عن طريق كل من: ليندر تاوامبا (هدفين 21، 36)، حسن العمري (د: 25)، وفي الشوط الثاني عاد فريق الدحيل وتمكن لاعبوه من إحراز ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من:أادميلسون جونيور (هدفين 58، ومن ركلة جزاء 84)، المعز علي (د: 87)، لينتهي اللقاء بفوز الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة.
وبهذه النتيجة يحقق الدحيل فوزه الرابع ويصل للنقطة 12 ويتأهل رسمياً لدور الستة عشر بعد تصدره لفرق المجموعة، فيما تجمد رصيده عند 7 نقاط وفي المركز الثاني.
وفي اللقاء الآخر، انتصر سباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف، ليحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأوزبكي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.
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