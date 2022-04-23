اخبار الرياضه السعوديه الليث يلتهم الهندي

شهد اللقاء سيطرة شبابية مطلقة وجاءت الأهداف الستة عن طريق كل من: هتان باهبري (هاتريك 19، 65، 69)، مرتضى فال (بالخطأ في مرمى فريقه 37)، عبدالله الجوعي (د: 52)، كارلوس جونيور (د: 81)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الرابع ويصل للنقطة 13 لينفرد بالصدارة ويتأهل رسمياً لدور الستة عشر، فيما تلقى مومباي الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الرابع والأخير.
وفي اللقاء الآخر، انتصر فريق القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، ليحقق القوة الجوية فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة وفي المركز الثاني، فيما تلقى الجزيرة الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 4 نقاط وفي المركز الثالث.
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