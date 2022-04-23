محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين .. لن تصدق مالذي ظهر في التسجيلات
شعرت نعومي هيدسون بحالة من الرعب في منزلها، بعد مشاهدة بعض الظواهر غير الطبيعية، خاصة عندما دخلت ذات يوم إلى المطبخ ورأت خيال رجل في زجاج المطبخ وكأنه يقف خلفها.
وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن السيدة نعومي البالغة من العمر 29 عاما، قامت بوضع كاميرات للمراقبة في منزلها بسبب شعورها بحركة غير طبيعية في المنزل منذ فترة.
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وتحكي نعومي أنها كانت تستيقظ من النوم بعد سماع تكسير أطباق وأكواب في المطبخ، وعند ذهابها إليه تجد كل شيء في مكانه لم يتحرك على الإطلاق.
وظنت نعومي أنها مصابة ببعض الاضطرابات بسبب وفاة والدتها، ولكن بعد تركيبها كاميرات مراقبة في أنحاء متفرقة في المنزل، اكشتفت أن المنزل مسكون بعد ظهور خيالات غريبة في المنزل، وما أصابها بالجنون أنها حاولت تناسي الأمر ولكنها فوجئت بوجه رجل ظهر في خلفية صورة التقطتها مع طفلها.
وقررت نعومي أن تهرب من المكان بسرعة قبل أن تصاب بالجنون بسبب ما حدث لها في المنزل.
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