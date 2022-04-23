محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممارسات التي تضر بالحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الممارسات تتمثل في الهدر الغذائي، وتلويث البحار والشواطئ، والصيد الجائر للحيوانات المُهددة بالانقراض.
وبيّنت أن تلك الممارسات تشمل قطع الأشجار، والتعدي على الغطاء النباتي، والإسراف في استخدام المياه، بالإضافة إلى الإنتاج المفرط للنفايات، واستخدام المواد ذات الاستعمال الواحد.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “البيئة” تُذكر بعدة ممارسات تضر بالحياة على كوكب الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.