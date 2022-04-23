“البيئة” تُذكر بعدة ممارسات تضر بالحياة على كوكب الأرض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممارسات التي تضر بالحياة على كوكب الأرض.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الممارسات تتمثل في الهدر الغذائي، وتلويث البحار والشواطئ، والصيد الجائر للحيوانات المُهددة بالانقراض.

وبيّنت أن تلك الممارسات تشمل قطع الأشجار، والتعدي على الغطاء النباتي، والإسراف في استخدام المياه، بالإضافة إلى الإنتاج المفرط للنفايات، واستخدام المواد ذات الاستعمال الواحد.