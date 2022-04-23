العثـور على حبّار عملاق غريب الشكل

محمد بن مسعود - الدمام - عثر مرتادو شاطئ أوجو بمحافظة فوكوي اليابانية، مؤخرًا، على حبّار عملاق بشكل غريب.
ويبلغ طول الحبّار الذي جرفته الأمواج لشاطئ أوجو 10 أقدام، وفقما ذكرت صحيفة «ماينيتشي» اليابانية نقلاً عن بلدية فوكوي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تابع القضية قوله إنه من غير المعتاد أن ينجرف حبّار عملاق إلى الشاطئ ويظل على قيد الحياة.
ونُقل الحبّار العملاق ذو الشكل الغريب إلى مركز إتشيزين ماتسوشيما للحياة البحرية، حيث سيتم الاعتناء به، وإجراء فحوصات للكشف عن سبب شكله الغريب، وفقًا لسكاي نيوز.
ويتمتع الحبّار الذي عُثر عليه بفم غريب الشكل، حيث تلتقي الذراعان، يستخدمه الكائن العملاق لابتلاع الأسماك وأنواع الحبّار الأصغر حجمًا.
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