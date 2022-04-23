إصابة شخصين في حادث إطلاق نار بواشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب شخصين، في حادث إطلاق نار قرب إحدى الكليات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما أفادت رويترز في خبر عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتعد تلك هي الحادثة الثالثة من نوعها التي تشهدها أمريكا في أقل من شهر، وسط مخاوف من ارتفاع حدتها خلال الأيام المقبلة.
ومنتصف الشهر الحالي، أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار بمجمع تجاري في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
وأكدت شرطة ساوث كارولينا، في تصريحات إعلامية، وقوع إصابات في إطلاق نار بمجمع تجاري في كولومبيا، وقامت بإخلائه على الفور.
وقبلها بأسبوع الماضي، أصيب 13 شخصا على الأقل بجروح في حادث إطلاق نار داخل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية، بينهم مصابين في حالة حرجة.
وأكدت خدمة المطافئ في نيويورك، العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين، وطلبت سلطات المدينة حينها من السكان الابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية.
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وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن منفذ هجوم بروكلين بنيويورك هو فرانك جيمس، وارتكب الجريمة وهو يرتدي قناع واقي من الغاز، وتم اعتقال فرانك جيمس في “فيرست أفينيو”، في اليوم التالي وتم اتهامه بـ”بشن هجوم إرهابي على وسيلة نقل جماعي”.
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