زيلنسكي: روسيا تخطط لهجوم دول أخرى وأوكرانيا مجرد بداية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن روسيا تخطط لغزو دول أخرى، وأن عملياتها العسكرية تجاه أوكرانيا كانت مجرد بداية.
وأوضح في تصريحات صحفية، نقلتها العربية، أن تصريحات القيادة الروسية تظهر نية موسكو غزو دول أخرى والهجوم على أوكرانيا كان مجرد بداية.
وأشار إلى أن حلفاء أوكرانيا، يزودونها بالأسلحة التي طلبنها لمواجهة الغزو الروسي، مشددًا على أن قوات بلادته لن تفرض في الأرض مهما كانت الأسباب.
من جانبه قال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش ، إن القوات الروسية حققت تقدما في اتجاه زابوروجيا وإيزيوم، مبينًا أن إحكام القوات الروسية سيطرتها على حدود لوغانسك ودونيتسك بحلول 9 مايو مستبعد جدا.
وأشار إلى أن المعارك في أزوفستال بماريوبول مستمرة خلافا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه.
وشدد مستشار الرئيس الأوكراني على أن بلاده تسلمت أسلحة ثقيلة مقدمة من دول غربية باتت موجودة بالفعل في أوكرانيا.
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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الكندية أنها سلمت القوات الأوكرانية مدافع هاوتزر من طراز M777 وذخائرها.
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