الأهلي المصري والرجاء المغربي بث مباشر

محمد بن مسعود - الدمام - ويواجه النادي الأهلي المصري بعد قليل، الرجاء المغربي في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي، على ملعب السلام في القاهرة، انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي.

وجاء تشكيل الأهلى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.