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أمطار على منطقة القصيم

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة والمحافظات ، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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