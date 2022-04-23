شؤون الحرمين توزّع (7000) مظلة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بتوزيع قرابة ( 7000 ) مظله لقاصدي بيت الله الحرام ، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .

وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

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