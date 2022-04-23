اخبار الرياضه السعوديه «العويس» يظهر أمام جماهير الزعيم

يذكر أن العويس لعب بشكل أساسي منذ انتقاله للهلال في مباراتين أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، وأمام الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومشاركته في لقاء اليوم سيكون اللقاء الأول له أمام جماهير الزعيم في الرياض.
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