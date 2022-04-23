الارشيف / اخبار السعوديه

اخبار الرياضه السعوديه «العويس» يظهر أمام جماهير الزعيم

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك الحارس الهلالي محمد العويس لأول مرة بدوري أبطال آسيا أمام فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتأتي مشاركة «العويس»رغبة من المدرب «دياز» في تطبيق عملية التدوير بين اللاعبين وذلك بعد أن ضمن الفريق «الأزرق» التأهل إلى دور الـ16.

يذكر أن العويس لعب بشكل أساسي منذ انتقاله للهلال في مباراتين أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، وأمام الرائد في بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين، ومشاركته في لقاء اليوم سيكون اللقاء الأول له أمام جماهير الزعيم في الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «العويس» يظهر أمام جماهير الزعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا