اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 388 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 489 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 2825، أظهرت تسجيل 388 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 489 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 560405.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3584 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.