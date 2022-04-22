شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 7 آلاف مظلة لحماية ضيوف الرحمن من حرارة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بتوزيع قرابة ( 7000 ) مظله لقاصدي بيت الله الحرام ، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .

وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.