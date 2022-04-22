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توزيع 7 آلاف مظلة لحماية ضيوف الرحمن من حرارة الشمس

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الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بتوزيع قرابة ( 7000 ) مظله لقاصدي بيت الله الحرام ، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) .

وتأتي مبادرة (مظلتك بين يديك) لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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