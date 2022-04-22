رسميا.. روسيا تعلن خسائرها البشرية في غرق الطراد موسكفا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم إنقاذ 396 عسكريا من طاقم الطراد موسكو الذي تضرر نتيجة انفجار ذخيرة على متنه.

وكدت الوزارة في بيان أصدرته منذ قليل، مقتل عسكري وفقدان 27 آخرين من طاقم الطراد موسكو خلال محاولة إنقاذه.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته، مشيرة إلى أنه يمكن للسكان التنقل بحرية.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الكذب بشأن مزاعم سيطرة النازيين على ماريوبول، مؤكدة أن هذه المزاعم بمثابة مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن المحاولات المتوترة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للكذب بشأن مزاعم استمرار السيطرة على ماريوبول من قبل الرعاع النازيين، هي تواطؤ وهمي ومباشر مع إرهابيين على مستوى رفيع من الدولة”.

واليوم أكدت وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على مستودع كبير للأسلحة الأوكرانية في مدينة خاركيف، يحتوي على قنابل هاون، وقذائف لمدافع الهاوتزر، وذخيرة دبابات.

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