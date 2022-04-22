صحة مكة المكرمة تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل صحة مكة المكرمة في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالمسجد الحرام؛تنفيذا للخطة التي أعدتها وتتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي ، كما رفعت الاستعدادات للعشر الأواخر من الشهر الفضيل تحسباً لزيادة أعداد المعتمرين والزوار المتوقع.

و بيَّن المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن صحة مكة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها الـ 10 ، وكذلك مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الموجودة داخل أروقة الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن مستشفيات مكة المكرمة تعمل بجميع طاقتها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشغيل مركز صحي جديد في المسجد الحرام ومركزين يعملان من قبل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية الإسعافية للحالات الطارئة، إضافة إلى مستشفى الحرم للطوارئ والمراكز الصحية الدائمة داخل مدينة مكة المكرمة والفرق الإسعافية المتمركزة حول المنطقة المركزية.