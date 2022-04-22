محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل سالم الدوسري بعد اكتشافه لمقلب” رامز جلال”!

حلّ لاعب الهلال سالم الدوسري، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني “رامز موفي ستار”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، اليوم الجمعة. وانتابت لاعب الهلال سالم الدوسري حالة من الرعب خلال تنفيذ مطاردات مقلب رامز موفي ستار. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبعد اكتشاف سالم الدوسري مقلب رامز جلال ظهر على وجهه الغضب قبل أن يعالج الأخير الموقف ويطالب الدوسري بالروح الرياضية ويقوم باحتضانه.

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