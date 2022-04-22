محمد بن مسعود - الدمام - بيان من النيابة العامة بشأن اعتداء شخص على زوجته وضربها بآلة حادة بجدة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن صدور أمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف شخص قام الاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امراءة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر على الحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة وأن الجناية على تكوينها واستقرارها يستوجب المسائلة الجزائية، وسيتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.