أمانة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 17 ألف م3 من مخلفات البناء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 17695 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء خلال الأسبوعين الماضيين.

كما عالجت 297 متراً مكعباً من الكتابات المشوهة و 1880متراً مكعباً من الأرصفة المتهالكة و 1020 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع ، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق بلدي.

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