«الراجحي» للاستثمار و«ديفيدند جيت كابيتال» وعدد من المستثمرين يؤسسون شركة «فوود ديستريكت» للاستثمار في قطاع المطاعم

محمد بن مسعود - الدمام - أسست شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار «الراجحي للاستثمار» وديفيديند جيت كابيتال، شركة فوود ديستريكت، للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال الاستحواذ وتأسيس العديد من المطاعم في جميع أنحاء المملكة، ولكي تُصبح شركة قابضة متميزة في هذا المجال. وساهم في هذا التأسيس شركة خاشقجي القابضه، شركة آل سعيدان العقارية، شركة عبدالرحمن السحيم للاستثمار العقاري و شركة محمد بن إسحاق القابضة و مجموعه من رجال الاعمال من المملكة العربية السعوديه و الخليج، حيث جرى توقيع اتفاق التأسيس بين جميع الشُركاء في فندق فوكو بمدينة الرياض.

بهذه المناسبة اعرب الرئيس التنفيذي لشركة ديفيدند جيت كابيتال ا. خالد الحمادي عن سعادته بهذه الشراكة وبالتعاقد مع مجموعات مرموقة ورجال اعمال لهما باع وتاريخ طويل في عالم الأعمال والتجارة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج للاستفادة من خبراتهم». واضاف، « هذا التعاقد يتماشى مع استراتيجية شركة ديفيدند جيت كابيتال للاستحواذ على مطاعم في المملكة العربية السعودية وهذا يكمل مسيرة النجاح الذي حققته الشركة الفترة الماضية من خلال رؤيتها الواضحة وعبر بناء فريق عمل متكامل وله خبره طويلة في مجال إدارة المطاعم والأغذية «. منوهاً بأن هذا التعاقد سيساهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة.

وأردف الحمادي قائلا»من خلال تنفيذ خطة اسراتيجية معتمدة، سيتم طرح شركة فوود ديستريكت في السوق السعودي خلال الفترة القصيرة القادمة «. كما اعلن الحمادي عن مجموعة استحواذات في مجال المطاعم و الاغذية بالمملكة العربية السعودية حيث ان سوق المملكة يعد منافساً قوياً للدول الأوروبية وأمريكا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للاستثمار أ. محمد السمان بأن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد عوائد مميزة في ظل النمو الاستهلاكي والاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وأضاف بأن الشراكة مع مجموعة المستثمرين المتميزة تأتي من ضمن سعي الشركة لتعزيز دورها الريادي للاستثمار في مجالات متعددة ومنها المساهمة في هذا القطاع الواعد، والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد شركة الراجحي للاستثمار واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية والمنطقة منذ تأسيسها عام 1929، حيث تمتلك محفظة استثمارية متميزة و متنوعة، ترتكز على شركات تابعة صناعية رائدة في قطاعات مواد البناء (حديد الراجحي) والمشروبات(بيرين) والقطاع السياحي (السعودية التطوير السياحي) والسلع المعمرة (الجزيرة للأجهزة المنزلية) بالإضافة إلى استثماراتها في القطاع المصرفي والقطاع العقاري.

يذكر أن مجموعة ديفيدند جيت كابيتال وشركائها هي شركة رأس مال متنامي وتؤمن بالضخ النقدي لتنمية الأعمال وتحقيق نتائج أعلى كما أنها تمتلك فريق مؤهل تأهيلا عاليا لتشغيل وإدارة الأعمال في قطاعات مختلفة من ابرزها القطاع الطبي و الغذائي. وقد أثبتت الشركة خلال هذه الفترة القصيرة نجاح المنهج الفريد الذي اتبعته في إدارة شركاتها عبر تشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية الأساسية، مما أسهم في تعزيز مركزها الرائد داخل الأسواق وكذلك عبر مبادرتها لخلق شراكات استراتيجية مع المؤسسات المرموقة.