أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة للعناية بالتشجير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة التطوع البلدي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- مبادرة جديدة بشعار ( نغرسها بحب ) بهدف العناية بالشجرة ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي وتجميل المدينة .
وقد تم تنفيذ فعاليات المبادرة في حديقة مسجد السيدة عائشة بالتنعيم ، وبالتعاون مع مراكز الأحياء ، وفريق لنغرسها التطوعي، ووزارة الموارد البشرية ، والتنمية الاجتماعية ، وإدارة الحدائق والتجميل ، بمشاركة (75) متطوعا ومتطوعة .
وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية المهندس رائد سمرقندي أنه تمت زراعة أكثر من (100) شتلة في أرجاء الحديقة خلال فعاليات المبادرة وبمشاركة الجميع ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على رفع الوعي بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والمحافظة على الحدائق العامة وتحفيز الجانب التوعوي بأهمية التشجير كثروة وطنية وجمالية والمشاركة في تنميتها والاهتمام بها والحث على المشاركة والتفاعل مع البيئة في سبيل خدمة الوطن والمحافظة على مقدراته وتطويرها.
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ولفت سمرقندي إلى أن الأمانة تولي الجانب الزراعي والتجميلي عناية كبرى ، حيث تتبع أحدث الأساليب في عمليات الزراعة وتنسيق الحدائق وري النباتات التي تقوم من خلالها بتوفير مياه الري واستغلالها بطريقة مثلى ، إضافة إلى استخدام الشتلات الزراعية والنباتات الملائمة للظروف المناخية في المنطقة ، لافتاً النظر إلى ما تحظى به مشاريع إنشاء الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والملاعب من اهتمام كبير ضمن مشاريع الأمانة .
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