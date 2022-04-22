السعودية.. حريق مأساوي بصفوى يُصرع 4 من عائلة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - تحقق الجهات الأمنية في وفاة ٤ أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم حرقًا في حادث مأساوي، أمس الخميس؛ وذلك في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف.
وفي التفاصيل، فقد أكد شهود عيان أن حريقًا شب في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف؛ حيث لم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية «شبك حرامي» حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.
فيما باشرت فرق الإطفاء الحريق وتم نقل رفات الضحايا لتبدأ الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة التي يشتبه أن تكون جنائية، نظرًا لكون الحريق استخدمت فيه مادة مشتعلة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «الخليج 365» السعودية، فإن الجهات الأمنية تحفظت على شاب من العائلة فيما تم نقل رفات الضحايا الذين بلغ عددهم٤ ضحايا هم الأب والأم وشاب وشابة. .
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