الحج والعمرة: تجنبوا هذه الأشياء خلال العشر الأواخر من رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

ونبّهت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ستة أشياء ليتجنبها المصلون والمعتمرون وزوار بيت الله الحرام خلال هذه الأيام المباركة؛ حرصًا من المسلم على إراحة إخوته المؤمنين.

وبينت أن على المسلم أن يتجنب حجز الأماكن وجلب الأمتعة الكثيرة، والافتراش أو الجلوس في الممرات، وكذلك النوم بين المصلين.

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وأضافت أنه على المصلين تجنب الدخول والخروج من البوابات غير المخصصة لذلك، أو الوضوء في الأماكن غير المخصصة لذلك، وأيضًا الاعتكاف في الأماكن والأدوار التي لم تخصص لذلك.

ونصحت الوزارة المعتمرين، خلال العشر الأواخر، بعدم الإطالة بمحاذاة الحجر الأسود، وبالصلاة خارج صحن الطواف بعد إنهاء الطواف، وعدم إرباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف.