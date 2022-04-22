شكرا لقرائتكم خبر عن درر فريدة.. تعرف على تاريخ تطور إضاءات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان المسجد النبوي يضاء بالوسائل البدائية حتى أصبح في العصر الراهن بتجهيزاته الهائلة في الإضاءة وكامل الخدمات دُرةً فريدةً تهيئ للمصلين أسباب الراحة والطمأنينة.

ودخلت إضاءة المصابيح الكهربائية إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة عام 1327هـ تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت والمسجد النبوي يمر بسلسلة متواصلة ومتتابعة من التطوير والبناء، وتزويده بأحدث التقنيات المتوفرة من الإضاءة بأنواعها وأحجامها وأشكالها المختلفة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" هذا التطور من وحدات إنارة متنوعة في الشكل والحجم والقوة الكهربائية، بعموم المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له.

ويحتوي المسجد النبوي على أكثر من 30 نوعاً من وحدات الإنارة بعدد إجمالي يزيد على 118 ألف وحدة، أبرزها النجفات مختلفة المقاسات التي يصل عددها إلى نحو ٣٠٤ نجفات بالمسجد القديم والتوسعة الثانية، إلى جانب ما يزيد على ٨٠٠٠ وحدة إناره مثبتة على أعمدة المسجد، وما يقارب الـ١١ ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وُضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.

كما توجد كشافات تصل قدرات بعضها من 1000 إلى 2000 واط، للاستفادة منها في إنارة الساحات والمنائر، كما تم توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية، وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة في الإنارة ودراسة تطويرها .