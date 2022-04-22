شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والسنغال.. علاقات وطيدة وتطورات متصاعدة في جميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يعود تاريخ العلاقات إلى استقلال السنغال في العام 1960

- شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً في مجال التعاون الثنائي

- قدمت المملكة للمشروعات التنموية بالسنغال قروضا بقيمة 1748.4 مليون ريال

- نفذت المملكة 13 مشروعاً إغاثياً وإنسانياً في السنغال بقيمة 3,220,734 مليون دولار

تؤكد زيارة رئيس جمهورية السنغال إلى المملكة على العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، حيث ترتبط المملكة العربية السعودية مع جمهورية السنغال بعلاقات وطيدة وعريقة يعود تاريخها إلى استقلال السنغال في العام 1960، وتوقيع البلدين اتفاقية إنشاء العلاقات الدبلوماسية في ستينيات القرن الماضي، وقد تطورت تلك العلاقات بشكل متصاعد في جميع المجالات.

ووضعت الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - للسنغال في العام 1972، في عهد الرئيس السنغالي الراحل ليبول سيدار سنغور، الأسس الرئيسة للتعاون المثمر بين البلدين.

ومنذ تولي الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال رئاسة الجمهورية في العام 2012، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً في مجال التعاون الثنائي، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.

وتعد المملكة من أكبر وأهم الدول الداعمة لجمهورية السنغال، وتسهم بشكل مستمر في تمويل المشروعات التنموية في المجالات والقطاعات كافة، بجميع المناطق الإدارية السنغالية، حيث قدمت عبر الصندوق السعودي للتنمية 27 قرضاً و4 منح لمشروعات تنموية بقيمة إجمالية 1748.4 مليون ريال.

فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال في العام (2021) 50 مليون دولار ويشجع البلدان القطاع الخاص فيهما على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للدخول في شركات تجارية واستثمارية ناجحة.

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 13 مشروعاً إغاثياً وإنسانياً في جمهورية السنغال، بقيمة 3,220,734 مليون دولار، منها 8 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و5 مشروعات في قطاع الصحة.

وتعتبر المملكة داعم رئيسي لخطط التنمية في السنغال، وتحرص على تعزيز التعاون بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في السنغال.

كما تدعم المملكة الإصلاحات الجارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي السنغالي وبناء المقومات التنموية في البلاد، من خلال البرامج القائمة على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

كما تحرص المملكة والسنغال على تعزيز علاقات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، لاسيما وأن البلدين شريكان في عضوية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.