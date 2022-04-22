150 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدى عشرات الآلاف من محافظات الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة ومن داخل أراضي الـ 48، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بأن قرابة 150 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكريم في رحاب قبلة المسلمين الأولى، رغم الاعتداءات الاحتلالية التي رافقت صلاة الفجر وامتدت حتى ساعات الصباح، كانت حصيلتها عشرات الإصابات في صفوف المصلين، بعضهم وُصفت إصاباتهم بالخطيرة.
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