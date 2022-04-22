«فلكية جدة»: قمر التربيع الأخير يزين سماء السعودية.. فجر السبت

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قمر رمضان سيشرق في طور التربيع الأخير، بعد منتصف الليل اليوم الجمعة، وسيبقى يزين سماء السعودية والوطن العربي لبقية الليل، ويكون من أجمل المناظر؛ حيث يتم رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت. وأوضحت فلكية جدة، أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر للحظة التربيع الأخير، يوم السبت، عند الساعة (02:56) بعد الظهر بتوقيت مكة، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

وأضافت أن القمر يدور حول كوكب الأرض مرة كل أربعة أسابيع، وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورًا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير، ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا أن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بنحو الساعة كل يوم. وأشارت فلكية جدة، إلى أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، تعتبر الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التليسكوب. وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد. وأضافت فلكية جدة، أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء، إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس، استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شوال.