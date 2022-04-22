اخبار دوليه – رداً على تقارير إعلامية.. سفارة السعودية بأميركا: العلاقات بين الرياض وواشنطن قوية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت السفارة السعودية في واشنطن عدم صحة التقرير الإعلامي المنشور بصحيفة الوول ستريت حول توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان، الخميس، نشرته بلومبيرغ، إن العلاقة «تاريخية وقوية»، كما أن هناك اتصالات يومية مستمرة بين المسؤولين على المستوى المؤسسي، وهناك تنسيق وثيق في قضايا مشتركة مثل الأمن والاستثمارات والطاقة.

وجاء البيان رداً على مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الثلاثاء الماضي حول توتر العلاقات السعودية الأميركية.

وأكدت السفارة «على مدار الـ77 عاماً الماضية من العلاقات السعودية الأميركية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبداً من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما».