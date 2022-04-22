محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، داخل المملكة، انخفاضاً طفيفاً، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.60 ريال أي ما يعادل 62.26 دولار، بينما بلغ جرام الذهب عيار 22 سعر 214.13 ريال/ 57.10 دولار.
فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا سعر 204.40 ريال/ 54.50 دولار، وسجل الجرام عيار 18 سعر 175.20 ريال/ 46.72 دولار، أما الجرام عيار 14 فبلغ سعره 136.26 ريال/ 36.33 دولار.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7 آلاف و265 ريال، ما يعادل 1937 دولار، وسعر الجنيه الذهب 1635 ريال/ 436.01 دولار.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض طفيف.. تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.