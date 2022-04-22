انخفاض طفيف.. تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، داخل المملكة، انخفاضاً طفيفاً، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.60 ريال أي ما يعادل 62.26 دولار، بينما بلغ جرام الذهب عيار 22 سعر 214.13 ريال/ 57.10 دولار.

فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا سعر 204.40 ريال/ 54.50 دولار، وسجل الجرام عيار 18 سعر 175.20 ريال/ 46.72 دولار، أما الجرام عيار 14 فبلغ سعره 136.26 ريال/ 36.33 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7 آلاف و265 ريال، ما يعادل 1937 دولار، وسعر الجنيه الذهب 1635 ريال/ 436.01 دولار.