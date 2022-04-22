ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية السنغال

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق و وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي.
فيما حضر من الجانب السنغالي وزيرة الخارجية السيدة عيساتا تال سال و الوزير المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السيد عمر ديمبا باه والسفير السنغالي لدى المملكة مامادو انجاي.
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