محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.”فيديو”. … “خروج الدم من الأرض” بجوار الكعبة المشرفة يثير ضجة كبيرة
أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة، يظهر دما في الحرم المكي بجوار الكعبة، مع الادعاء بأنها “ظاهرة عجائبية تحدث بالتزامن مع مناسبات معينة في التاريخ الإسلامي”.
وفي حقيقة الأمر تبين أن الفيديو يعود لعام 2017، والذي يصور دم شخص أصيب خلال تدافع في الحج، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ويظهر الفيديو الذي أعيد انتشاره بقعة من الدم على الأرض في الحرم المكي بجوار الكعبة، ويتجمع حولها عدد من الحجاج أو المعتمرين وعناصر الأمن.
وخلال المقطع يتحدث شخص بلغة الأوردو، عن حادث وقع أثناء محاولة البعض الوصول إلى الحجر الأسود وسط الزحام، قائلًا: “كما ترون، في هذه اللحظات، أثناء تقبيل الحجر الأسود (كلمات غير مفهومة) وقع حادث كبير..لا ينبغي أن يحاول أحد تقبيل الحجر الأسود في وقت الزحام. لقد وقع حادث كبير للتو، مطلوب منكم كلكم ألا تبذلوا جهدا كبيرا، لا تحاولوا أن تقبلوا الحجر الأسود…إنه وقت صعب”.
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