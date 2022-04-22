الشؤون الإسلامية توزع سلالاً غذائية ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في كمبوديا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت إشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سلالاً رمضانية في مملكة كمبوديا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لتفطير الصائمين.

وشملت السلال الرمضانية التي شهد جانباً من تسليمها معالي الوزير الأول المسؤول عن المهام الخاصة بكمبوديا عثمان حسن وعدد من الشخصيات الإسلامية بمحافظة بنتاي منجاي نحو 3234 مستفيدا.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للبرنامج الذي تنفذه في 34 دولة حول العالم ويستهدف مليون صائم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.