شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: 9200 حالة مرضية بالعاصمة المقدسة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 4 مراكز إسعافية بالحرم المكي لخدمة المعتمرين

أكد الأخصائي يوسف سمكري مدير مكتب الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، بأنه تم رفع جاهزية الهلال الأحمر في رمضان لعام 1443هـ بأكثر من 25 مركز إسعاف داخل العاصمة المقدسة يتم تشغيله من قبل 482 موظف من أطباء و أخصائين ، و4 مراكز إسعافية منتشرة على 25 نقطة داخل الحرم المكي الشريف، بمشاركة 1800 متطوع .

وأضاف : أن أبرز المبادرات الجديدة التي تم مشاركتها هذا العام وهي استخدام سيارة الكوارث وهو باص لتعدد الإصابات بالإضافة إلى عربتين كوارث لتموين الطبي للحالات المتعددة، كما يوجد لدينا فريق درجات نارية في المنطقة المركزية، وفريق متخصص في غرفة العمليات بالحرم المكي مهمته التنسيق للحالات بالحرم .

وأشار سمكري إلى أنه تم مباشرة 9200 حالة منها 1100 حوادث و 8200 حالة مرضية في هذا الموسم .