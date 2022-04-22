شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 90 مصلى للنساء داخل المسجد الحرام وساحاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 90 مصلى للنساء في المسجد الحرام وساحاته والسطح والقبو خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. وأوضحت مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود أن المصليات منها الدائمة ومنها الاحتياطية والطارئة، ومن بينها أربعة مصليات خاصة بذوات الإعاقة ومرافقاتهن، واثنان للاعتكاف. وأكدت أن المصليات جهزت منذ بداية الشهر الكريم وفي وقتٍ مبكرٍ لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة واللاتي توافدن زرافات ووحداناً على المسجد الحرام في أول ليالي العشر ابتغاء ما عند ربهن من فضلٍ ومغفرة ورحمة وتحرياً لقيام ليلة القدر. وأشارت الرشود إلى أن المصليات تتفاوت في مساحاتها وسعتها بحسب جهتها وكثافة المقبلات لأداء الصلاة فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات من ترحيب وتنظيم وإرشاد وتطهير وتطييب وتفويج وسقاية، وخدمات لذوي الإعاقة، وخدمات طبية وإسعافية تقدم بلغاتهن.