محمد بن مسعود - الدمام - لا ترميها بعد اليوم .. قشرة هذه الفاكهة تحارب الشيخوخة وتزيل حب الشباب وتخفض الكوليسترول الضار في الدم ومهمة للبشرة والأسنان

لا ترمي قشر البرتقال فقد يخلصك من وزنك الزائد، ويردع النمل والحشرات من منزلك، إليك 9 فوائد لقشر البرتقال وخلطات لتنعم بها:

1. يحسن لون البشرة

تقلل قشور البرتقال من عيوب البشرة والبقع الداكنة، وتعمل كمبيض طبيعي لتحسين لون بشرتك الداكنة.

تحتوي قشور البرتقال على فيتامين c الذي يحافظ على ليونة بشرتك ويمنع بهتانها، كما يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

لتحسن من لون بشرتك، قم بمزج ملعقتين صغيرتين من مسحوق قشور البرتقال وأخرى من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم ضع القناع على وجهك، ودلكه بلطف في حركة دائرية، اتركه لمدة 20 دقيقة، كرر هذا مرتين إلى ثلاث أسبوعياً.

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تنويه: يمكنك تحضير بودرة قشر البرتقال من خلال تجفيف القشور في الشمس لمدة 3 أيام متواصلة.

2. يحارب علامات الشيخوخة

تحتوي قشور البرتقال على مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة الضارة بخلايا الجلد، والمشجعة لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة.

للوقاية من علامات الشيخوخة، اخلط ملعقة واحدة من مسحوق قشور البرتقال ومسحوق الشوفان مع ما يكفي من العسل لعمل عجينة، ثم ضعها على وجهك لمدة 30 دقيقة، استخدم هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً.

3. يزيل البثور والرؤوس البيضاء

يعمل قشر البرتقال كمقشر طبيعي لإزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة من بشرتك، هذا يساعد في منع ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء، ويقلل من ظهور حب الشباب.

لإزالة البثور يمكنك مزج كميات متساوية من مسحوق قشر البرتقال والزبادي، ثم ضعه على وجهك ومنطقة الرقبة، واتركه لمدة 20 دقيقة، كرر ذلك مرة واحدة اسبوعياً.

4. يبيض الأسنان

قشر البرتقال الطازج قد يقلل أيضاً من اللون الأصفر المتراكم على أسنانك، فهو يحتوي على مركب معروف باسم (d-limonene) الذي يساعد في تقليل تلطيخ الأسنان بالبقع.

يمكنك تبيض أسنانك ببساطة، افرك أسنانك بقشر البرتقال -الجزء الأبيض- لمدة 2 إلى 3 دقائق، ثم اغسلها بالماء الفاتر، افعل هذا مرتين يومياً لتحصل على نتائج جيدة.

5. يخفف الوزن

يمكن لقشر البرتقال أن يساعدك في فقدان الوزن، فهو يحتوي على فيتامين C المضاد للأكسدة الذي يعمل على حرق الدهون.

يمكنك تخفيف وزنك من خلال شاي قشر البرتقال الذي تستطيع إعداده بهذه الخطوات:

قم بتجفيف قشور البرتقال في مكان بارد وجاف.

ضع ملعقة واحدة من القشور المجففة في كوب من الماء الساخن.

قم بغليه على النار، ثم اتركه مغطى لمدة 10 دقائق.

ضع القليل من العسل الخام إلى المزيج بعد تصفيته من القشر.

تناول كوبين من شاي قشر البرتقال يوميا.

6. يخفض الكولسترول السيء

يمكن لشاي قشر البرتقال أيضاً، أن يقلل من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (الكولسترول السيئ) الموجودة في الجسم، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7. ينظم حركة الامعاء

يمكنك إعداد شاي قشر البرتقال لتنظيم حركة الأمعاء.

تحتوي قشور البرتقال على الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك، وعلاج متلازمة القولون العصبي والانتفاخ وحرقة المعدة.

8. يصد البعوض والنمل

تحتوي قشور البرتقال على مركب الليمونين -وهو الذي يعطي الحمضيات رائحتها- الذي يردع النمل ويصد البعوض والذباب وحتى القطط.

يمكنك طحن بعض قشور البرتقال، ثم وضع مسحوقها في المناطق التي يكون فيها النمل والذباب والافات الأخرى عرضة للتجمع.

9. يعد سماداً جيداً للحديقة

قشر البرتقال قد يكون سماداً جيداً لتربة حديقتك، فهو يحتوي على النيتروجين الذي يجعل التربة أكثر خصوبة ودعماً للمزروعات، ويضيف رائحة قد تمنع الحيوانات من الحفر في التربة.

لتحصل على سماد جيداً، عليك غسل قشور البرتقال والفواكه الحمضية لإزالة المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة منها، ثم قطعها إلى قطع صغيرة لتصبح ملائمة للتربة بوقت أقصر، ثم ضع القطع في كومة من السماد، واتركها لمدة أسبوع قبل استخدامها للحديقة.