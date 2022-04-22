«الحج» توجه 3 نصائح للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الحج والعمرة، ثلاث نصائح لكل معتمر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتعلق بالحجر الأسود والصلاة في صحن الطواف ومعاكسة طواف المعتمرين. وأوضحت وزارة الحج –عبر تويتر- أنها تنصح كل معتمر في الأيام الأخيرة من رمضان بالتالي: ـ عدم الإطالة بمحاذاة الحجر الأسود. ـ بعد إنهاء الطواف تكون الصلاة خارج صحن الطواف. ـ عدم إرباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف.

كان وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود برئاسة شؤون الحرمين، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، قال إنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان تم تفويج أكثر من (4200000) معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية. وأشار الحجيلي إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة. ودعا الحجيلي، المعتمرين، إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.