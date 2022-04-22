اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يلتقي وفد رابطة رواد كشافة ومرشدات البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة البحرين، وفد رابطة رواد كشافة ومرشدات البحرين، برئاسة الأستاذ أحمد أمين الخاجة، وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الرابطة، حيث تم خلال اللقاء بحث البرامج المستقبلية، مؤكداً الوزير دعم الوزارة للرابطة، وتطلعها إلى المشاركة الفاعلة لأعضائها في الفعاليات الكشفية ومختلف الأنشطة الطلابية، وذلك لنقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة، وتقديراً لجهودهم السابقة في ترسيخ العمل التطوعي. حضر اللقاء الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

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