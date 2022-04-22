اخبار الخليج – أكاديمية محمد بن مبارك تنظم الجلسة الثالثة من برنامج مجلس السفراء بمشاركة سفير اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية اليوم الجلسة الثالثة من برنامج (مجلس السفراء) في نسخته الثانية، بمشاركة سعادة السيد مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى مملكة البحرين، حيث أدارت الجلسة سعادة السفير فاطمة عبدالله الظاعن رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية بوزارة الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة السيد أحمد الدوسري سفير البحرين في طوكيو، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها.

وخلال الجلسة، أكد سعادة السفير مياموتو ماسايوكي حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وتبادل الخبرات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مثمنًا إقامة هذا اللقاء بالتزامن مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما تشهده من تقدم وازدهار على أسس راسخة من الود والصداقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

واستعرض السفير الياباني جانبًا من مسيرته المهنية وخبراته الدبلوماسية منذ انضمامه لوزارة خارجية اليابان قبل أربعين عامًا، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتعليم كوادرها الدبلوماسية الشابة لغات أجنبية أخرى، وعددها أر بعين لغة من بينها اللغة العربية، وأنه تعلم اللغة العربية وشارك كمترجم لعدد من كبار المسؤولين خلال زياراتهم للدول العربية.

وتطرق إلى السياسة الخارجية لليابان، وإدراكها لأهمية منطقة الشرق الأوسط سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، والمحافظة على أمنها واستقرارها ورفاهيتها، وحل المشكلات من خلال المساعي الدبلوماسية أو التعاون الاقتصادي، وإرسال قواتها للخارج فقط من أجل حفظ السلام.