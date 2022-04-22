الأمم المتحدة: الجيش الروسي ارتكب أفعالاً ترتقي إلى «جرائم حرب»

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي، اليوم الجمعة، بارتكاب أفعال ترتقي إلى “جرائم حرب” في غزوه للأراضي الأوكرانية، وفقًا لـ”العربية”.

وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت مقتل 50 مدنيًا في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مؤكدًا أن هذا نجاح عسكري متميز.

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وهنأ بوتين القوات الروسية على السيطرة على ماريوبول وعملهم البطولي في أوكرانيا، وأمر بإلغاء خطط مهاجمة مصنع آزوفستال والاكتفاء بحصاره.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن والخمسين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، الأمر الذي كلف موسكو عقوبات ثقيلة من الغرب، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب، فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.