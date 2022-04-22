محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: تعزيز منهجية التعاون والتوافق مع الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية وتحقيقا للروئ السامية لصالح الوطن والمواطنين

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن مكّن مخالف من السكن في شقة يملكها بإقامة مزورة في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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