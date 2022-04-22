شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: اغتنموا نفحات رحمة الله وفضله في العشر المباركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د.فيصل بن جميل غزاوي، بإغتنام نفحات رحمه الله وكريم فضله في العشر المباركات، واغتنام فضل هذه الأيام والإكثار فيها من قراءة القرآن .

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام : إن أعظم فضائل الله سبحانه وتعالى على المسلمين التوحيد قال الله تعالى ((وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ)).

وأضاف : إن الله -سبحانه وتعالى- يعطي أهل الإحسان والبر أجزل ثوابه وفضله في الآخرة قال تعالى ((وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ))