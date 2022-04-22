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خطيب المسجد الحرام: اغتنموا نفحات رحمة الله وفضله في العشر المباركات

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الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د.فيصل بن جميل غزاوي، بإغتنام نفحات رحمه الله وكريم فضله في العشر المباركات، واغتنام فضل هذه الأيام والإكثار فيها من قراءة القرآن .

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام : إن أعظم فضائل الله سبحانه وتعالى على المسلمين التوحيد قال الله تعالى ((وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ)).

وأضاف : إن الله -سبحانه وتعالى- يعطي أهل الإحسان والبر أجزل ثوابه وفضله في الآخرة قال تعالى ((وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ))

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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