شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما ساب الألمانية العملاقة للبرمجيات وكيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.

وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول أمس الخميس إن زيادة الفائدة خمسين نقطة أساس "ستكون خيارا مطروحا" في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو أيار.