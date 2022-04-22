اختتام أعمال الاجتماعات السنوية للمجلس العام والاعلان عن الدورة الجديدة لأعضاء  مجلس الإدارة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية اليوم بنجاح أعمال الاجتماعات السنوية.

شهد اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية للمجلس العام الفعاليات التالية: الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الابتكار والتكنولوجيا ، وندوة افتراضية حول: «استراتيجيات التحول الرقمي الناجح»، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادي واجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون ، واجتماع مجلس الإدارة الخامس والأربعون للمجلس العام.

شهدت الصناعة المالية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات متسارعة في تبني الحلول الرقمية والتي تضمنت الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعملات المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية. حيث ساهم هذا النمو في خلق عدد من الفرص للإدماج المالي ونمو الأعمال التجارية. وعليه تم عقد الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الابتكار والتكنولوجيا للمجلس العام لعرض حالات عملية متنوعة حول التكنولوجيا في البنوك الإسلامية والأسواق العالمية بهدف دعم وتعزيز تبني التكنولوجيا داخل مؤسسات أعضاء المجموعة والصناعة المالية الإسلامية بشكل عام.

ولا يخفى علينا توجه الصناعة المالية الإسلامية نحو تبني الرقمنة في مختلف قطاعاتها وإعادة تشكيل استخدام الحلول الرقمية الجديدة في الوقت الراهن. وعليه، عقد المجلس العام اليوم بنجاح ندوة افتراضية حول: «استراتيجيات التحول الرقمي الناجح» والتي جمعت خبراء الابتكار والتكنولوجيا المالية في منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة أهمية بناء استراتيجيات التحول الرقمي الناجحة. وخلال برنامج العمل تم تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في المؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى الموارد والمهارات التنظيمية والقدرات التنفيذية اللازمة لتحقيق استراتيجيات التحول الرقمي الناجحة. وقد شارك في الحلقة الحوارية الأستاذ الدكتور إتسواكي يوشيدا، بروفيسور، كلية دوشيشا لإدارة الأعمال، اليابان، والدكتور محمد ناس، شريك – استشارات، مزارز، البحرين، والسيد سلام سليم، مدير قسم قيادة الرقمنة الأساسية، الممارسة المصرفية، شركة أوراكل، الإمارات، والسيد رشيد هاراندو، قائد الأمن السيبراني ورجل أعمال، شركة سيرفيس ناو، فرنسا، والسيد نيزيه سينسوي، خبير في التكنولوجيا الرقمية ، تركيا، بإدارة الأستاذة مي عرشي، باحث محلل، المجلس العام.

واختتمت أعمال اليوم باجتماع الجمعية العمومية غير العادي واجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون. حيث تمت مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للمجلس العام من قبل الأعضاء، وإطلاق الخطة الاستراتيجية المحدثة للفترة 2022 – 2025، وتقرير النشاط لعام 2021 بالإضافة إلى دليل الاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتقديم واعتماد البيانات المالية لعام 2021.

هذا وتم انتخاب الدورة الجديدة لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2022-2027، والتصويت لانتخاب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل ونائبان لرئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، والأستاذ شادي زهران، رئيس المالية للمجموعة، بيت التمويل الكويتي – الكويت في اجتماع مجلس الإدارة الخامس والأربعون الذي عقد بعد اجتماع الجمعية العمومية مباشرة. ويتقدم المجلس العام بأحر التهاني لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية متمنين لهم كل التوفيق في دعم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية عامة ومبادرات المجلس العام على وجه الخصوص.

أسماء البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء: مجموعة البركة المصرفية، بنك فيصل الإسلامي المصري، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الإسلامي الأردني، بيت التمويل الكويتي – الكويت، البنك الأهلي السعودي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة التركي التشاركي، مصرف الصفا، بنك بنغلاديش الإسلامي، شركة التأمين الإسلامية، اتحاد المصارف السوداني، بنك معاملات ماليزيا، المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، أمنية بنك.

وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بجهود الأمانة العامة في تنفيذ مبادرات الخطة السنوية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية.